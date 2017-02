"Geen sinecure om hijskraan hier te krijgen"

Het parket is nog altijd op zoek naar de oorzaak van het treinongeval gisteren in de buurt van het station van Leuven. Zolang er geen duidelijkheid is, kan er niet worden getakeld. VRT-journalist Koen Wauters geeft een laatste stand van zaken.

