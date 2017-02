Het treinongeluk gisteren, waarbij één dode en 27 gewonden vielen, richtte veel schade aan aan de spoorinfrastructuur. De herstellingen aan de bovenleidingen zullen enige tijd duren, dus de kans is groot dat de hinder ook nog tijdens een groot deel van volgende week zal aanhouden.

"Op dit ogenblik is er nog geen treinverkeer mogelijk tussen Mechelen en Leuven en tussen Antwerpen-Aarschot en Leuven", vertelt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Zolang er geen treinverkeer mogelijk is, raden we mensen aan om via Brussel te reizen of de bus te nemen vanuit Mechelen of Aarschot."

Wie morgen vanuit Leuven naar Brussel, houdt het best rekening met volle treinen. "Morgen zal er voldoende aanbod zijn vanuit Leuven naar Brussel, maar het is wel zo dat door het beperkte aanbod een aantal piekuurtreinen niet zal rijden. Het zal dus druk worden op de trein", aldus nog Crols.