"Alle treinverkeer van en naar Leuven is onderbroken"

Volgens Infrabel-woordvoerder Frederic Petit is het nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. “Onze mensen zullen straks een verklaring geven. Alle treinverkeer van en naar Leuven zal enige tijd onderbroken zijn. Voor het treinverkeer aan de andere kant van Leuven, komende van Luik en Tienen, daar moeten we nog even op wachten.”

