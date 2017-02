Dit moet je weten voor je carnaval viert in Aalst

De stad Aalst spaart kosten noch moeite als het gaat over de veiligheid tijdens carnaval. Meer dan dertig bewakingscamera’s houden een oogje in het zeil, terwijl een helikopter van de federale politie de carnavalisten vanuit de lucht in de gaten houdt.

Dit moet je weten voor je carnaval viert in Aalst

