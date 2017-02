Dikketruiendag: weerman Frank Deboosere doet mee

Doel van de actie is energie te besparen door de verwarming ten minste 1 graad lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Dat kan vandaag geen probleem zijn, want er is geen felle kou op komst, zegt Frank Deboosere, in coltrui.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dikketruiendag: weerman Frank Deboosere doet mee

Doel van de actie is energie te besparen door de verwarming ten minste 1 graad lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Dat kan vandaag geen probleem zijn, want er is geen felle kou op komst, zegt Frank Deboosere, in coltrui.