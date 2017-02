Er zijn ook wel een aantal dalende trends. De meest opvallende is de daling van het aantal "maatschappelijke enquêtes". Dat zijn gesprekken met de dader of verdachte waarin voor de rechter informatie over de context wordt verzameld. De rechter kan die informatie dan gebruiken om zijn straf te bepalen. In 2015 kwamen er 3.292 dergelijke opdrachten binnen bij de Vlaamse justitiehuizen, dat is een halvering tegenover 2010.

Toch is de werkdruk bij de justitiehuizen toegenomen. Er is niet alleen de toename van het aantal begeleidingsdossiers, maar er is ook het personeelsprobleem. Dat personeelsprobleem heeft vooral te maken met de federale wervingsstop eind 2014 en het vertrek van personeelsleden in 2015. Het zorgde er ook meteen voor dat de wachtlijsten in 2015 zijn aangegroeid.

Door enkele ingrepen zijn die wachtlijsten intussen wel opnieuw aan het dalen. Zo is er extra personeel aangeworven (bv. 41 extra justitieassistenen) en lopen er nog steeds wervingsprocedures voor bijkomend personeel.