Op meer dan twintig plaatsen is intussen een ‘cirkel’ gehouden, een eenvoudige manier om in kleine groep, in een beschermde omgeving, gevoelens en gedachten te delen, van mens tot mens, “evenveel luisterend als sprekend”. Iedereen is welkom in zo’n open cirkel. Ook instellingen als de FOD mobiliteit of de VRT deden mee. “Soms komen er mensen binnen met zware, heftige emoties. Vaak gaan ze lichter buiten, of is er een sterker besef van waar het echt op aankomt in het leven. Dat is iets magisch, iets ontzettend moois. Er gebeuren kleine wonderen in de cirkels,” zegt Kristin Verellen.