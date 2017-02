Cyber-Scan is een speelse interactieve toolkit om als basis- of middelbare school een concreet cyberpestbeleid uit te werken. De tool bestaat uit verschillende fases die scholen kunnen doorlopen en die uiteindelijk moeten uitmonden in een actieplan met concrete doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden.

Mediawijs, het Vlaamse kenniscentrum Mediawijsheid, ontwikkelde Cyber-Scan samen met de Universiteit Antwerpen. Uit onderzoek van die universiteit blijkt dat ongeveer één op de tien leerlingen slachtoffer is van cyberpesten. Het vindt vooral plaats via sociale media (60 procent) en via sms (40 procent).

Met 17 procent zijn meer jongeren slachtoffer van traditioneel dan van cyberpesten, maar toch zijn beide fenomenen met elkaar verweven. Zo wordt 6,5 procent van de leerlingen die online worden gepest, ook offline gepest. Ook blijven meisjes eerder met de problematiek te maken krijgen dan jongens (12 procent tegenover 8 procent).

"Gepest worden is niet leuk", zegt minister Gatz. "Ze zijn nog met te veel: leerlingen, studenten, jongens, meisjes, leraars, leraressen, mensen die het moeilijk hebben of op een andere manier beperkt zijn in de ogen van anderen." Volgens minister Crevits start een sterk antipestbeleid met "het creëren van een positief schoolklimaat dat pesten bespreekbaar maakt en waar leerlingen, leraren, directies en ouders hun verantwoordelijkheid opnemen om pesten een halt toe te roepen".

Crevits maakte 25.000 euro vrij voor de ontwikkeling van Cyber-Scan, die is vanaf 22 februari gratis te downloaden op www.tegencyberpesten.be.