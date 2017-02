Paola (79) revalideert nog van een wervelfractuur in kasteel Belvédère als ze alweer gevallen is en een breuk aan de heup oploopt. De koningin wordt vandaag geopereerd in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Koning Albert geeft daarom verstek voor de misviering ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken.

Albert kan uit ervaring spreken, want ook hij viel in de zomer van 2007 in het paleis van Laken en brak daarbij zijn rechterdijbeen. De koning -toen 72 jaar- kreeg een nieuw heupprothese en moest enkele weken op krukken rondlopen. Zo ontving hij zijn Britse collega, koningin Elizabeth, en haar man, prins Philip, op krukken. (zie foto) Door onder meer de moeizame regeringsvorming slaagde Albert er niet in voldoende te herstellen en werd er in september van datzelfde jaar opnieuw een rustperiode ingelast.