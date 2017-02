Sinds 2011 mag er niet meer worden gerookt op café, maar het was al lang duidelijk dat het verbod in het verleden niet altijd even strikt werd nageleefd. "Maar sinds de invoering van de wet zien we jaar na jaar een verbetering", zegt Paul Van den Meerssche, adviseur-generaal van de Inspectie Consumptieproducten, aan VRT Nieuws.

Waar er in 2012 nog 20 procent van de gemiddeld 5.500 gecontroleerde cafés werden betrapt op een overtreding, is dat percentage vorig jaar teruggevallen tot 13 procent.

Een flinke verbetering, maar dat komt vooral door de goede naleving overdag. "Vorig jaar is maar zo'n 10 procent betrapt op een overtreding overdag. 's Nachts is het probleem veel groter en zien we ook nauwelijks een verbetering (van 25 procent in 2012 naar 22 procent in 2016, nvdr.)."