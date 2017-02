Vooral in de grensstreek tussen België en Nederland worden er veel labo's opgerold. “De bendes werken meestal in België en Nederland, en verspreiden hun productieproces over verschillende locaties om het risico te spreiden. In Nederland wordt er nog altijd meer geproduceerd maar België moet zeker niet onderdoen.” Vorige week alleen al werden nog eens zes dumpingen gevonden, wat erop wijst dat er ergens een laboratorium volop draait.

Er zijn volgens het NICC meerdere oorzaken aan te wijzen waarom het aantal vondsten zo gestegen is. “Een mogelijke verklaring is dat er geen tekort meer is aan precursoren — het basisingrediënt om drugs mee te maken, zeg maar. Een nieuwe trend is het 'on the spot' maken van deze precursoren uit vaak niet-gereglementeerde stoffen. Deze nieuwe stoffen overspoelen de markt en het productieproces is eenvoudig. Daarnaast impliceert een stijging in productieplaatsen een stijging in het aantal dumpingen", aldus Meert.