Charlie (11): "Het geeft me een beetje paniek als ik tussen de auto's moet gaan"

Steeds meer mensen nemen de fiets in Brussel. Uit een onderzoek blijkt zelfs dat er heel wat fietsers zijn bijgekomen sinds de aanslagen van vorig jaar. Hoe dat is om op de fiets door het Brusselse verkeer te laveren, vertelt Charlie Rocour aan "Karrewiet". Hij is elf en gaat met de fiets naar school.

