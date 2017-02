Bart Buysse, de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stelt dat het oorspronkelijke voorstel over de re-integratie, met een zware penalisering voor voor werkgevers, in belangrijke mate lijkt te zijn bijgestuurd in functie van de bezwaren die door het VBO werden geuit.



De werkgevers zeggen dat in de hervorming die nu op tafel ligt, er sprake lijkt te zijn van een beter evenwicht, maar toch zijn er drie elementen waarmee ze rekening willen houden bij een definitieve beoordeling van de maatregel.



Zo is het voor het VBO essentieel dat de drie betrokken actoren op evenwichtige wijze worden aangespoord. Het voorschrijfgedrag en de beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid door de geneesheren zijn zeer bepalend in deze problematiek. Iedereen heeft zijn rol en wanneer men maar één partij aanspreekt, zal deze maatregel weinig effect hebben op het terrein, aldus het VBO.



Het VBO noemt het goed dat er geen sprake meer is van een pure automatische lastenverhoging voor werkgevers, maar dat meer wordt aangesloten bij de procedure van re-integratie. Men kan werkgevers immers maar aanspreken voor aspecten waarop zij werkelijk impact kunnen hebben, en het is net daar dat het nieuwe voorstel de klemtoon op legt. Een bedrijf dat zich aan de regels houdt en inspanningen doet, mag dus niet worden gesanctioneerd, aldus de werkgevers.



Uiteindelijk zou de hoogte van de boete nog niet vastgelegd zijn. Het is ook niet duidelijk welke informatie, begeleiding en incentives werkgevers zullen krijgen en op welke ondernemingen deze maatregelen precies van toepassing zullen zijn, zo stelt het VBO vast. Deze parameters zijn cruciaal in het debat voor het VBO daarover een verdere uitspraak wil doen.