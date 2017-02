Toch zullen deze warme temperaturen het enthousiasme voor Dikketruiendag in scholen bijvoorbeeld niet temperen, meent Deboosere. Het lenteachtige weer schrikt hem ook niet af: als ambassadeur van de actie zal hij Dikketruiendag 2017 zichtbaar steunen.

"Ik zal mijn weerbericht presenteren met een coltrui aan, want ik vind Dikketruiendag een symbolisch belangrijke actie. Eén dag per jaar op een ludieke manier het bewustzijn rond klimaat en energie aanwakkeren: dat is bijzonder belangrijk", benadrukt Deboosere.

"Ik krijg quasi dagelijks berichten van mensen die simpelweg niet geloven in de klimaatverandering. Als we hun bewustzijn hierrond op deze laagdrempelige manier kunnen aanwakkeren, dan is dat een goede zaak. Ook al maakt die ene dag geen substantieel verschil: energie zal in de toekomst nog veel duurder worden, en ons klimaat houden we maar best ook in de gaten."