Energiebewust bouwen centraal op grootste Batibouw ooit

Vanaf dit weekend is Batibouw voor het grote publiek open. Met bijna 1.000 standen in 14 zalen is de 58e editie van Batibouw de grootste in de geschiedenis. Goed voorbereid naar Batibouw komen, is dus meer dan ooit de boodschap. Vanaf dit jaar helpt de organisatie de bezoeker daarvoor ook een handje met een vragenlijst.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Energiebewust bouwen centraal op grootste Batibouw ooit

Vanaf dit weekend is Batibouw voor het grote publiek open. Met bijna 1.000 standen in 14 zalen is de 58e editie van Batibouw de grootste in de geschiedenis. Goed voorbereid naar Batibouw komen, is dus meer dan ooit de boodschap. Vanaf dit jaar helpt de organisatie de bezoeker daarvoor ook een handje met een vragenlijst.