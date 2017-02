Microsoft-oprichter Bill Gates ontvangen door premier Michel

Bill Gates, medeoprichter van softwaregigant Microsoft en één van de rijkste mensen ter wereld, is op bezoek in ons land. Gates is een van de gastsprekers op het "Shaping the world"-event, waar gepraat wordt over gezondheid en innovatie. Deze morgen werd Gates ontvangen door premier Michel, later op de dag wordt hij in audiëntie ontvangen op het koninklijk paleis.

