Kunstenares Delphine Boël (47) zoekt via de rechtbank de juridische vaststelling van het feit dat zij de natuurlijke dochter van koning Albert II is. Zij beweert dat ze het resultaat is van een (16 jaar lange) affaire tussen barones Sybillee de Selys Longchamps (foto) en Albert tijdens zijn huwelijk met koningin Paola.

De bal gaat aan het rollen wanneer Delphine wordt vernoemd in een biografie van Mario Danneels over Paola, in oktober 1999. Datzelfde jaar reageert Albert in zijn kersttoespraak. Hij spreekt over een "crisisperiode" in zijn huwelijk, maar zegt er ook bij dat "zij behoort tot het privéleven".

In 2013 laat Albert via zijn advocaat weten dat hij "de feiten niet toegeeft en weigert om beschouwd te worden als de vader van Delphine." Die reactie komt er nadat de barones een interview had gegeven aan Vier. In "Onze dochter heet Delphine" getuigt ze en haalt intieme vakantiefoto's, brieven en persoonlijke documenten aan. Wat volgens Alberts advocaat nog altijd niet bewijst dat hij de vader is. Koningskenner Mark Van den Wijngaert stelt dat Albert niet als dusdanig ontkent. "De waarheid is die van Sybille, maar we hebben het verhaal van Albert niet. We zien één bron, dan kun je moeilijk zeggen dít is de waarheid."