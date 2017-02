De lente leek even in het land

Vandaag werd het op sommige plaatsen 17 graden. Dankzij de zon leek het wel of de lente in het land was. En dat lokte veel mensen naar buiten, zoals hier in Gent.

