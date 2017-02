Ook de duiven van deze school mogen niet naar buiten

Deze school in Meulebeke heeft een eigen duiventil. Maar sinds 2 weken mogen de duiven niet meer naar buiten, want er is vogelgriep in het land. Ze komen dus maar beter niet in contact met wilde vogels die misschien besmet zijn met het vogelgriepvirus.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Ook de duiven van deze school mogen niet naar buiten

Deze school in Meulebeke heeft een eigen duiventil. Maar sinds 2 weken mogen de duiven niet meer naar buiten, want er is vogelgriep in het land. Ze komen dus maar beter niet in contact met wilde vogels die misschien besmet zijn met het vogelgriepvirus.