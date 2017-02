Sinds half januari is er officieel een griepepidemie in het land. Er is sprake van een epidemie als 144 mensen per 100.000 een welbepaalde ziekte hebben. Die drempel is de afgelopen weken fors overschreden, maar nu lijkt de situatie zich dus te stabiliseren.

De situatie in België is vergelijkbaar met die van onze buurlanden. Voor de andere acute luchtweginfecties, zoals sinusitis, faryngitis, bronchitis of oorontsteking, is het aantal raadplegingen bij de huisarts licht afgenomen.