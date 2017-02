Het telproject "Dieren onder de Wielen" startte in oktober 2013 en loopt eind april af. Natuurpunt werkt aan een eindrapport, daarna start het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met detailanalyses.

Natuurpunt hoopt dat het project verlengd wordt. "Trajecttellingen zijn vooral interessant als de monitoring jarenlang volgehouden wordt, want dan wordt het pas mogelijk om trends te bepalen. Bovendien is het een indicator om te meten hoe het met bepaalde soorten gaat, want voor heel wat algemene diersoorten hebben we geen meetnetten."