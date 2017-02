ConnectMy.car. Zo heet het nieuwe toestel dat Touring en Proximus aanbieden aan zowel particulieren als bedrijven. Wie het in haar of zijn wagen inplugt, laat die meteen op allerlei manieren met de buitenwereld communiceren. Volgens de mobiliteitsorganisatie en de provider kan dit met respect voor de privacy, onder meer omdat de bestuurder hiervoor de toestemming moet geven.

Het toestel transformeert een wagen onder meer tot een stabiele wifihotspot voor passagiers. Zij kunnen tijdens het rijden muziek of video streamen of op een andere manier van mobiel internet gebruik maken.

De overige toepassingen van ConnectMy.Car zijn eindeloos, zo zegt Danny Smagghe van Touring aan deredactie.be. "Iedereen die dat wil kan apps voor het toestel ontwikkelen. Zo kan het rijgedrag registreren en aan verzekeraars doorspelen. Wie correct rijdt, kan dan bijvoorbeeld een korting op de verzekeringspremie krijgen."

"Het toestel kan ook een parkeerfunctie hebben, bijvoorbeeld via een app die doorgeeft waar in de buurt vrije parkeerplaatsen zijn. Achteraf kan die app mogelijk automarisch afrekenen in geval van betalend parkeren. Het is voorts niet ondenkbaar dat het toestel op termijn automatisch een garagehouder verwittigt als bijvoorbeeld het oliepeil te laag staat. Het kan ook pechverhelpers een seintje geven na een ongeval. Het uiteindelijke doel is dat mensen tijd besparen en het aantal verplaatsingen verminderen."

Ook voor bedrijven en de overheid kan het toestel nuttig zijn. "Op basis van alle data kunnen bedrijven hun wagenpark beheren of indien nodig bijsturen. De overheid kan de data gebruiken om verkeersstromen in kaart te brengen."