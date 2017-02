De bouwfirma Dewaele probeerde het systeem al enkele jaren geleden in te voeren. "We hebben het geprobeerd, omdat het voor de klant-koper een zeer goed systeem is", vertelde hij in Hautekiet op Radio 1.

Toch brak het niet door. Wat het initiatief kraakte, was de btw van 21 procent op de constructie, vooral wanneer klanten langer dan twee of drie jaar woonden. "We merkten dat de promotor de btw na 2 à 3 jaar kwijt was, en dat maakte de woning (voor hen) 30 à 40.000 euro duurder." In principe betaalt de koper uiteraard de btw, maar zolang hij of zij het pand huurt, gebeurt dat niet en moet de promotor het geld ophoesten.

Dewaele zegt dat het systeem niet populair was bij bouwpromotoren als het project vlot verkocht. Het was pas wanneer het minder vlot van de hand ging, dat promotoren sneller te overtuigen waren. Dewaele hoopt dat de overheid het systeem eens van een fiscaal oogpunt kan bekijken.