De passage van de imam deed veel wenkbrauwen fronsen. "Het beeld dat de imam schetste van de moskee strookt niet met andere getuigenissen in de commissie, onder meer van de Staatsveiligheid of het OCAD. In tegenstelling tot wat de imam beweerde, hebben er bijvoorbeeld wel Syriëstrijders islamonderwijs gevolgd in de Grote Moskee", verduidelijkt voorzitter Dewael in naam van de commissie. De man kon ook "niet afdoende kon antwoorden op de vragen van de onderzoekscommissie, bijvoorbeeld over de boekhouding en de financiering uit het buitenland".

De commissie laat het daar niet bij. Dewael zal het ICC en de Grote Moskee aanschrijven "met een aantal concrete vragen waarop de commissie een helder en transparant antwoord verwacht". "Indien het ICC weigert iemand af te vaardigen die afdoende kan antwoorden, zal voorzitter Dewael niet nalaten om de verantwoordelijken te dagvaarden of documenten in beslag te laten nemen, zoals de wet op het parlementair onderzoek mogelijk maakt", luidt het nog.