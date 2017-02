De ouders van de tweeling brachten de meisjes eind april 2016 onder bij een babysitkoppel uit Turnhout. Een week later belandden ze zwaargewond in het ziekenhuis. Het ene meisje had het shakenbabysyndroom opgelopen, verduidelijkte het openbaar ministerie tijdens de rechtszaak. "Ze werd in de zetel gesmeten en door elkaar geschud omdat ze maar bleef huilen en krijsen." Het andere meisje; dat later in het ziekenhuis overleed, liep het battered-childsyndroom op.

Het openbaar ministerie had vorige maand 10 jaar cel gevorderd tegen zowel de babysitter als tegen zijn 37-jarige echtgenote. De vrouw wordt vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Haar man krijgt een gevangenisstraf van zeven jaar.