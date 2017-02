Aanwezigheid militairen op straat heeft impact op trainingskalender

Het gaat niet over het budget, want dat wordt gedragen door Binnenlandse Zaken. Het gaat wel over het onderhouden van de specifieke technieken en vaardigheden die nodig zijn in gevechten, zegt kolonel Bart Laurent. Die kunnen daardoor minder ingeoefend worden.

"De afgelopen twee jaar hebben we meer dan eens onze trainingskalender moeten bijschaven, moeten terugschroeven, gewoon omdat er geen tijd is om op kamp te gaan. Niet vergeten: wij werken met gevechtsvoertuigen, wij werken met wapens. Dat zijn zaken die je moet onderhouden, wil je het nodige vertrouwen blijven behouden in je skills om met die wapens en gevechtsvoertuigen om te gaan", aldus Laurent.

Eerder was al gebleken dat het vele patrouilleren op straat jonge militairen in opleiding afschrikt, en dat er meer afhaken daardoor.