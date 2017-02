De trekking van Valentijnsdag kende twee winnaars in rang 1. Samen met de Belgische winnaar werd vanavond ook een Britse speler 23,5 miljoen euro rijker.

Het is nog maar de eerste keer dit jaar dat een Belg de vijf winnende cijfers en de twee winnende sterren op zijn EuroMillions-biljet had aangeduid.



Vorig jaar in oktober won een 45-jarige straatveger uit Schaarbeek al ruim 165 miljoen euro met Euromillions. Enkele weken later won een andere Belg met hetzelfde kansspel de grote pot van 50 miljoen.