Intussen heeft ook het katholieke scholennet opmerkingen. Zo vindt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, dat de opdracht van een leraar niet enkel moet worden uitgedrukt in het aantal lesuren voor de klas, maar dat ook het takenpakket verder moet worden bekeken.

Boeve vraagt dat het percentage dat de scholen krijgen om leraren te benoemen, wordt opgetrokken. Het onderzoek dat de minister heeft besteld in dat verband bekijkt nu de taakbelasting per graad. Maar je moet het per lerarenprofiel bekijken, zegt Boeve.

Wat is het werkelijke takenpakket van een leraar Frans in de derde graad en dat van een leraar LO. In de derde graad? En wat ons betreft, kan het dan, in het kader van die schoolopdracht, dat die taalleerkracht minder uren voor de klas staat dan die LO-leerkracht.