Het vliegtuig is neergestort in een wei op enkele honderden meter van de weg Couvin-Chimay. Er is een veiligheidszone ingesteld.

Het vliegtuig was vertrokken van het vliegveld in Cerfontaine, op enkele kilometer van de plaats van het ongeluk. Er was maar een man aan boord. De piloot zou aan de brandweer gezegd hebben dat hij motorpech had.