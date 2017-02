Minister Weyts kwam zelf met de koersfiets naar de persconferentie in Halle, maar na afloop kwam Weyts tot de onaangename constatering toen bleek dat zijn fiets verdwenen bleek. Van een ironisch einde gesproken...

"Ik had mijn fiets nochtans goed op slot gedaan. De persconferentie verliep ook niet zo ver van waar hij stond, maar desondanks is er een snoodaard in geslaagd om die fiets te ontvreemden. We hopen via camerabeelden te zien wie de dief is om hem dan te kunnen vervolgen", reageerde Weyts. Hij zal later vandaag ook aangifte doen. De fiets van zijn woordvoerder werd niet gestolen.

Op de vraag of hij nu moeilijkheden ondervindt om zijn volgende bestemming te bereiken, antwoordde de minister gevat: "We zitten in een station natuurlijk, dus dan kan je de trein nemen. Dat is een perfecte verbinding."