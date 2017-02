Sinds Chaib verscheen in een executievideo van terreurgroep IS heeft de familie van het Antwerpse IS-kopstuk naar eigen zeggen geen contact meer met de terrorist. Maar zij verklaren wel dat men vanuit Syrië altijd contact opzoekt met familieleden van strijders als er écht iets gebeurd is. En tot op dit moment heeft de familie van Chaib nog geen berichten ontvangen over een mogelijk overlijden van de man.

Sinds enkele dagen circuleert een document op het internet waarin staat dat Hicham Chaib zou gedood zijn bij een bombardement in Irak. Dat bombardement zou gericht geweest zijn tegen IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi. Of Al-Baghdadi daarbij gedood is, is ook niet geweten. Sowieso is het altijd moeilijk om absolute zekerheid te krijgen over dergelijke berichten.

Hicham Chaib komt uit Borgerhout en is een voormalig kopstuk van Sharia4Belgium. In maart 2013 vertrok hij naar Syrië en Irak om er in de rangen van IS te gaan strijden.