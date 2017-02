Ooggetuige incident Dendermonde: "Plots enorme ammoniakgeur"

In het station van Dendermonde is vanmorgen een man lichtgewond geraakt toen die werd overgoten met ammoniak. De dader kon aanvankelijk ontkomen, maar is intussen opgepakt. Michel Vandriessche zag het allemaal gebeuren: "Er was plots een enorme ammoniakgeur. Er kwam iemand afgelopen met een bloedneus, en achter de hoek lag een plat geknepen fles ammoniak."

