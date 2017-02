De laatste tijd is er veel gezegd en geschreven over de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark, een omstreden moskee waar het wahabisme gepredikt zou worden - een ultraorthodoxe, totalitaire uiting van de islam die wordt gezien als een voedingsbodem voor radicalisering. Het centrum wordt ook in belangrijke mate gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië, via de Islamitische Wereldliga.

In de bevoegde kamercommissie wees Ndiaye Mouhameth Galaye, vertegenwoordiger van de Grote Moskee, al die kritiek van de hand. Volgens hem wordt er heel wat verkeerde informatie over de Grote Moskee verspreid. "De vorm van islam bij het ICC is noch wahabitisch, noch salafistisch. Onze islam is een gematigde islam. Wij kennen de Europese context heel goed en passen ons discours daaraan aan."

Ndiaye ging nog een stap verder en benadrukte dat het ICC werkt aan "preventie" en dat het zelfs cursussen deradicalisering aanbiedt. "Er is geen enkele Syriëstrijder die bij ons studeert. Die jongeren komen ook niet bij ons aankloppen. Als dat toch zou gebeuren, zeggen we dat ze niet moeten vertrekken", aldus Ndiaye.

Wat de financiering betreft, toonde de vertegenwoordiger zich bereid alle rekeningen over te maken aan de Kamerleden. Ndiaye benadrukte meermaals dat de Grote Moskee geen instructies krijgt of afhangt van Saudi-Arabië. "Wij zijn verbonden aan de Wereldliga. Het ICC hangt als organisatie niet af van een land, maar van de Wereldliga", klonk het.