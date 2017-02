Tientallen mensen lopen CO-vergiftiging op in karting in Waver

In een indoor karting in Waver hebben gisteravond tientallen mensen een CO- vergiftiging opgelopen. Vijf bezoekers zijn er erg aan toe; maar ze verkeren niet in levensgevaar. De vergiftiging is waarschijnlijk te wijten aan slechte ventilatie, maar een onderzoek van het parket moet uitsluitsel geven.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Tientallen mensen lopen CO-vergiftiging op in karting in Waver

In een indoor karting in Waver hebben gisteravond tientallen mensen een CO- vergiftiging opgelopen. Vijf bezoekers zijn er erg aan toe; maar ze verkeren niet in levensgevaar. De vergiftiging is waarschijnlijk te wijten aan slechte ventilatie, maar een onderzoek van het parket moet uitsluitsel geven.