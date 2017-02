Elouassaki was lid van de omstreden organisatie Sharia4Belgium. Op 14 januari 2013 zou hij een gevangengenomen sjiiet vermoord hebben omdat zijn familie geen losgeld kon betalen.

De beklaagde liep tegen de lamp doordat hij zijn toenmalige vriendin in een -afgeluisterd- telefoongesprek vertelde over de moord. Tijdens een verhoor bekende hij de feiten, maar later trok hij die bekentenis weer in en deed hij het telefoongesprek af als "gestoef".

28 jaar cel is iets minder dan de maximumstraf. Het is de allereerste veroordeling in ons land voor een terroristische moord die in Syrië gepleegd werd.

"De veroordeling is opvallend omdat er bijzonder weinig materieel bewijs was", zegt VRT-journaliste Liesbeth Indeherberge. "Er was geen lichaam, geen DNA, zelfs geen naam van het slachtoffer, maar in het strafrecht mag je elk bewijs gebruiken. De telefoongesprekken waarin de veroordeelde opschept over de moord die hij gepleegd heeft, hebben de doorslag gegeven. De rechter zegt dat het bewezen is dat hij twee keer van heel dichtbij geschoten heeft en dat hij alles heeft proberen te filmen, voorbedachtheid dus. Dit is een onmenselijke daad, zei de rechter nog. Daarom krijgt de veroordeelde 28 jaar cel."

Vijf andere Syriëstrijders werden vrijgesproken. Zij werden gelinkt aan een onthoofdingsfilmpje, maar de rechtbank zag te weinig bewijzen voor hun betrokkenheid.