Romantische dag voor 14 koppels met een beperking

Dinsdag is het Valentijn maar in Gent hebben 14 koppels dat vandaag al gevierd. "Love in the City" is een romantische verwendag voor mensen met een beperking en die dag begon met poppentheater.

