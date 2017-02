De twee schepenen brengen voorts in herinnering dat de Gentse gemeenteraad, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, bij het begin van de legislatuur besliste om onderhandelingen op te starten over het uitreden uit Publilec.

"Het gaat om een voor de stad Gent erg belangrijk dossier", zegt schepen Christophe Peeters (Open VLD). "In 2015 konden we na moeilijke onderhandelingen met andere aandeelhouders al 9,9 miljoen euro als ontvangst voor de stad Gent realiseren. De waarde van de resterende aandelen is geraamd op 43,4 miljoen euro. Tom en ik werken hard voort om ook dat bedrag terug te halen. Het staat als ontvangst ingeschreven in onze begroting, voor investeringen in scholen, wegen en parken", aldus schepen Peeters.

Tom Balthazar vult aan dat hij veel tijd stak in de uitstap uit Publilec (de structuur boven Publipart). "Hierbij hoort overleg met de andere aandeelhouders, onderhandelingen met andere bestuurders, vergaderingen met juristen en financieel raadgevers. Het werk was dus zeker niet beperkt tot de formele vergaderingen van de raden van bestuur."