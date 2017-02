Publipart is een naamloze vennootschap die gegroeid is uit een intercommunale, dat is een overheidsinstelling waarin gemeenten samenwerken rond gedeelde belangen, in dit geval energie. De bestuurders worden door gemeenten afgevaardigd en zo bestaat Publipart uit een allegaartje van mensen uit de politieke en zakelijke wereld.

Bij de 17 bestuurders van Publipart zitten leden van SP.A, Open VLD en CD&V. Er zijn banden met Oudenburg, Diksmuide en Oud-Heverlee, maar vooral met Gent. Zo zit de Gentse schepen van Financiën in Publipart en tot januari zat ook Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling voor SP.A in het bestuur. De bestuurders kregen alles samen in 2015 een vergoeding van zo'n 360.000 euro, ongeveer 19.000 euro per bestuurder.

Het blijkt bijzonder onduidelijk waar Publipart allemaal mee bezig is en voorlopig wil geen enkele bestuurder reageren. Er zijn nochtans veel vragen, onder meer over waarin de NV belegt. Er zou (overheids)geld naar fondsen gaan die onder andere in chemische wapens zouden beleggen en Publipart zou ook 2 miljoen euro verloren hebben aan de zaak-Optima. Veel vragen dus en voorlopig weinig antwoorden.