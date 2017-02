16 Syriëstrijders krijgen opnieuw werkloosheidsuitkering

Neem een kijkje in het vernieuwde operatiekwartier van UZ Leuven

Na meer dan 5 jaar verbouwen en bijbouwen is in het universitair ziekenhuis van Leuven het nieuwe operatiekwartier open gegaan, het grootste van België, en één van de grootste van Europa. Er zijn 33 operatiezalen, allemaal uitgerust met de nieuwste technologie. We kregen een rondleiding.

