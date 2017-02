"In tegenstelling tot vorige jaren stellen we vast dat de bendes hun uitvalsbasis blijken te hebben in onze grootsteden", zegt Kris Vandepaer van de Limburgse gerechtelijke politie.

De voorbije jaren zag de politie de bendes opereren volgens het "hit and run"-principe: ze plegen criminele feiten en keren na twee, drie weken terug naar Oost-Europa. Uit de dossiers van 2016 daarentegen blijkt dat ze niet langer rechtstreeks uit Oost-Europa komen, maar een vestigingsplaats hebben in steden als Brussel, Charleroi of Luik.

Vorig jaar werden in Limburg 54 Oost-Europeanen aangehouden voor woninginbraak.