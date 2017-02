Sinds begin februari is het verschil tussen het m-ticket en het sms-ticket nog groter geworden. Een m-ticket kost 1,80 euro, een sms-ticket 2 euro plus 0,15 euro communicatiekost. Een m-ticket moet wel aangeschaft worden via een app. Die toepassing wordt niet door De Lijn zelf ontwikkeld, maar door externe partners. Drie aanbieders sprongen al op de kar: Olympus, Ticket Touch (PayPal) en 4411.

Volgens reizigersvereniging TreinTramBus kennen nog te weinig mensen het m-ticket. "Bovendien is de drempel om een sms te sturen lager. Maar aan het smartphonegebruik kan het niet liggen. Smartphones zijn bij de doelgroep, jongeren, zeer goed ingeburgerd", zegt voorzitter Stefan Stynen. "Dat je een app moet installeren, is een extra drempel. Zelf heb ik de applicatie van De Lijn wel op mijn telefoon staan, maar geen voor een m-ticket."

Bij De Lijn is men tevreden over de verkoopcijfers. "We zien het aantal m-tickets geleidelijk aan toenemen. Op 1 december waren het er 418 per dag, nu zijn het er al 461 per dag. We denken dat het m-ticket een mooie toekomst heeft", zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. Hij zegt dat er nog extra aanbieders op komst zijn en dat De Lijn de eigen app heeft aangepast. Er wordt nu doorgelinkt naar de apps waarmee je het m-ticket kan kopen.