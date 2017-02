Zwerfvuil is en blijft een groot probleem, koeien kunnen er zelfs door sterven

Zwerfvuil is en blijft een groot probleem. Vooral lege drankverpakkingen (blikken en petflessen) worden massaal weggeworpen op de grond. Vorig jaar was opgeworpen om die wegwerpcultuur aan te pakken met statiegeld, want wat geld waard is, gooien de mensen niet weg. Maar de dranken- en distributiesector wilde daar niet van weten en zette 9 miljoen euro opzij voor preventiecampagnes. Een half jaar later blijkt dat die weinig hebben uitgehaald.

