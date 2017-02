Indrukwekkende Last Post voor man die hem 12.500 keer speelde

In Ieper is afscheid genomen van Antoon Verschoot, de bekendste klaroenblazer van het land. 62 jaar lang speelde hij de Last Post onder de Menenpoort in Ieper, dat komt neer op meer dan 12.500 keer. Antoon Verschoot werd 91. Een intens moment was net na de plechtigheid, toen zijn collega-klaroenblazers van de Ieperse brandweer de Last Post-sonnerie voor hem speelden.

