OCMW's moeten aan meer en meer mensen een leefloon toekennen

De voorbije dagen was er veel discussie over de armoedecijfers, maar als we kijken naar het aantal leefloners is er weinig verwarring mogelijk. "Het is opnieuw een aanzienlijke stijging geworden, we zitten nu met een stijging van 9,3 procent", legt Julien Van Geertsom van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie uit.

Elk jaar stijgt het aantal mensen dat in de armoede terecht komt met zo'n 2,3 procent, daarnaast zijn er ook meer mensen die bijvoorbeeld in schuldbemiddeling zitten. En de stijging van het aantal leefloners is voor een deel te verklaren door het toenemend aantal erkende vluchtelingen. "In de totaliteit van de leefloners maken de erkende vluchtelingen er 11 procent van uit", aldus Van Geertsom.

Opvallend: vooral meer Vlamingen hadden een leefloon nodig. "Vlaanderen stijgt deze keer sneller dan de twee andere regio's, namelijk met 12,9 procent. Terwijl Brussel met 8 procent stijgt en Wallonië met 8,3 procent." Ook meer jongeren (+8 procent) komen in de problemen.