Een nieuwe tegenslag voor het nationale voetbalstadion dat op Parking C van de Heizel moet komen. Ruimte Vlaanderen - de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening - heeft een negatief advies gegeven over de milieuvergunningsaanvraag voor het Eurostadion in Grimbergen.

Persagentschap Belga kon het advies inkijken en het nieuws is ook aan onze redactie bevestigd. Het is uiteindelijk de provincie Vlaams-Brabant die de vergunning al dan niet zal moeten toekennen. Het is afwachten of die het negatieve advies van Ruimte Vlaanderen zal volgen.

Ook Grimbergen mocht een advies uitbrengen, maar besliste eerder deze week om zich niet uit te spreken over de zaak. De gemeente heeft wel een lijst met opmerkingen bezorgd aan de provincie.