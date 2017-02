Het Veiligheidskorps moet gedetineerden overbrengen en de orde in de rechtszalen handhaven. Het is niet voor het eerst dat het Veiligheidskorps het werk neerlegt. De leden zijn onder meer ontevreden over hun vele overwerk. In 2015 moest minister van Justitie Koens Geens (CD&V) nog versterking van een privébewakingsbedrijf inroepen wegens het prangende personeelstekort.



Een tweede pijnpunt is de integratie van het Veiligheidskorps in de Federale Politie. Momenteel valt het korps nog onder Justitie, maar in de nieuwe structuur zouden agenten naar verluidt minder gaan verdienen en zou wie voor een promotie-examen is geslaagd niet langer de garantie krijgen dat hij die promotie effectief krijgt.

Door de spontane actie is een assisenproces niet van start gegaan dat vanmorgen moest beginnen. De actie gaat niet uit van de vakbonden.