Dat heeft het federaal parket gemeld in een persbericht. Bij de huiszoekingen werden elf mensen opgepakt voor verhoor. Op basis daarvan zal de onderzoeksrechter later beslissen of ze voort aangehouden blijven.

Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen bij de huiszoekingen. De huiszoekingen gebeurden in een onderzoek naar een mogelijk terugkerende Syriëstrijder.

Volgens bronnen van de VRT-nieuwsdienst wordt er gezocht naar een man die vanuit ons land mee is gaan vechten bij IS, en het gerecht probeert nu te achterhalen of die man intussen is teruggekeerd, en een eventueel gevaar zou kunnen zijn. Vandaar dat nu een groot deel van de familie van die man preventief is meegenomen voor verhoor.

Enkele weken geleden werden soortgelijke huiszoekingen gedaan, wat toont dat de veiligheidsdiensten bijzonder alert zijn voor eventuele terugkeerders.

Het parket zegt dat het onderzoek niets te maken heeft met de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 en in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016.