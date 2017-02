Oorlog in de lucht

In het Museum aan de IJzer, in de IJzertoren in Diksmuide, loopt nog tot half augustus volgend jaar de tentoonstelling "Wanneer de dood uit de hemel kwam", over de opkomst van de militaire luchtvaart. Vliegtuigen waren nieuw bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, maar na enkele jaren evolueerden ze van observatiehulp tot echte oorlogsmachines.

