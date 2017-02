Hoewel Bourgeois naar eigen zeggen allerminst gerustgesteld is door deze woorden, vindt hij het wel belangrijk dat Vlaanderen de stap heeft gezet om de ambassadeur te interpelleren.

"Het is belangrijk dat Teheran ondervindt dat er zoveel mogelijk betrokkenheid is hier." Hij verwijst naar de Vlaamse economische missie naar Iran vorig jaar die volgens hem een groot succes was en waar de eerste stappen gezet zijn om op verschillende vlakken tot een samenwerking te komen.

"Het is belangrijk dat we dit land, waar we goede relaties mee willen aanknopen, duidelijk maken dat we ons grote zorgen maken over het lot van dokter Djalali", aldus nog Bourgeois.