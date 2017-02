In een rapport waarschuwt het OCAD voor de toenemende invloed van het salafisme op de imams en moskeeën in ons land. Benhaddou beseft naar eigen zeggen dat die infiltratie er zeker is. "Niet zozeer in de moskee, maar vooral op sociale media", zegt hij. "Er wordt allerlei literatuur vanuit die hoek beschikbaar gesteld en naar hier gebracht."

Maar volgens de voorzitter van het imamplatform is die radicale invloed uit het buitenland niet nieuw. "Al sinds het uitbreken van de Syrië-crisis woedt een debat over de aanwezigheid van het salafisme in Europa en hun steeds groter wordende invloed. Het frappeert me een beetje dat het lijkt alsof heel België vandaag verbaasd is over wat het OCAD zegt."